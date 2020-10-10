Пекин, , 16:01 — REGNUM Официальная презентация флагманских смартфонов линейки Mate 40 состоится 22 октября. Об этом сообщил исполнительный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю в социальной сети Weibo.

Ричард Ю отметил, что новые модели станут самыми мощными смартфонами в серии Mate. Новая линейка будет включать модели Mate40, Mate40 Pro, Mate40 Pro+ и Mate40 RS Porsche Design.

Ожидается, что эта линейка станет последними смартфонами Huawei на базе процессоров Kirin. Эти процессоры разрабатывались дочерней компанией Huawei HiSilicon и производились на мощностях тайваньской компании TSMC.

15 сентября тайваньский производитель прекратил выпуск процессоров для Huawei из-за решения правительства США о запрете поставок Huawei компонентов, произведённых с использованием американского программного или аппаратного обеспечения. В предыдущих отчётах сообщалось, что до введения этого запрета TSMC успела произвести около 10 млн чипов Kirin 9000 для смартфонов Mate 40.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что правительство США разрешило компании TSMC поставлять Huawei некоторые чипы, изготовленные по устаревшим технологическим процессам.

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