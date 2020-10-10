Москва, , 15:31 — REGNUM Почти все модели автомобилей АвтоВАЗ в ближайшие годы будут выпускаться на базе новой платформы Renault-Nissan CMF-B-LS. Об этом сообщает портал «Дром» со ссылкой на внутренние документы АвтоВАЗа.

По данным портала, CMF-B-LS станет основным шасси для компании и постепенно вытеснит собственные платформы, на базе которых производятся модели Granta и Niva. В пользу нового шасси откажутся и от устаревшей платформы концерна Renault-Nissan B0, на базе которой производятся модели Largus, XRAY, а также Renault моделей Logan и Sandero.

Ожидается, что на базу CMF-B-LS не будут переведены только автомобили семейства Vesta, производимые на Ижевском заводе АвтоВАЗа. Планируется, что АвтоВАЗ будет выпускать по 600 тысяч автомобилей в год на базе новой платформы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам периода с января по сентябрь 2020 года самой доходной моделью для АвтоВАЗа стала Lada Vesta.

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