Москва, , 15:05 — REGNUM Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» планируют собрать первый макет дальнеорбитального пилотируемого корабля «Орёл» до конца 2020 года. Об этом сообщается на странице госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети Twitter.

В Роскосмосе также опубликовали фотографии отдельных элементов собираемого макета, включая корпус двигательного отсека. После сборки статический макет будет использоваться для проведения наземных испытаний.

Космический корабль «Орёл» разрабатывается на смену грузовым кораблям серии «Прогресс» и пилотируемым «Союзам». Планируется, что новый корабль сможет использоваться не только для полётов к Международной космической станции, но и для более дальних миссий, включая полёты к Луне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что первый полёт корабля «Орёл» запланирован на конец 2023 года. Запуск корабля будет производиться с космодрома «Восточный» посредством ракеты-носителя «Ангара-А5ПР».

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