Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Компания Command Sight разработала очки дополненной реальности (AR) для служебных собак по контракту с Исследовательской лабораторией армии США. Об этом сообщает портал The Verge.

Служебные собаки выполняют различные функции в современной армии, включая обнаружение взрывчатых веществ и сопровождение патрулей в опасных зонах. Дрессировщики отдают команды собакам с помощью команд, жестов или посредством лазерной указки, однако во всех этих случаях требуется прямая видимость между человеком и собакой.

Разработка компании Command Sight призвана устранить этот недостаток. В основе новой технологии лежат очки дополненной реальности, имитирующие управление посредством лазерной указки. Благодаря этому устройству дрессировщик сможет удалённо отдавать команды собаке, ориентируясь на встроенные в AR-очки камеры.

Специалистам уже удалось получить первый действующий прототип. Основатель и генеральный директор Command Sight Эй Джей Пепер рассказал, что провёл большую часть испытаний нового устройства с помощью своего ротвейлера Матер. Он добавил, что специалисты рассчитывают получить полностью беспроводные AR-очки в течение двух лет. После этого может быть начато серийное производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году компания MicroSoft разработала гарнитуру виртуальной реальности для армии США на базе очков HoloLens.