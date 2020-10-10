Пекин, , 12:31 — REGNUM Тайваньская компания TSMC получила лицензию от правительства США на поставку некоторых чипов китайскому гиганту Huawei. Об этом сообщает портал GizChina со ссылкой на источники в отрасли.

Весной 2020 года правительство США ужесточило санкции в отношении китайской компании Huawei. Новые правила предусматривают запрет на свободную поставку китайской компании любых чипов, произведённых с использованием американского программного или аппаратного обеспечения.

После этого тайваньский производитель TSMC прекратил приём заказов от Huawei и обратился в правительство США для получения специальной лицензии. Сообщается, что этот запрос был частично удовлетворён.

Отмечается, что тайваньской компании разрешили поставлять Huawei только чипы, произведённые по «зрелым» технологическим процессам. Предполагается, что речь идёт о чипах, производимых по 28-нанометровому и менее точным техпроцессам. При этом последние чипы Kirin, производимые на мощностях TSMC для дочерней компании Huawei HiSilicon, изготавливались по 5-нм технологическому процессу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе вице-президент Huawei Юй Чендон заявил, что компания Huawei будет вынуждена прекратить выпуск смартфонов на базе процессоров Kirin из-за санкций правительства США.