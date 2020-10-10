Мехико, , 12:05 — REGNUM Представители правительств Аргентины и Мексики договорились о создании Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на своей странице в социальной сети Twitter.

Министры иностранных дел двух стран обсудили идею создания регионального космического агентства на встрече с участием представителей научного сообщества, прошедшей в формате видеоконференции. По итогам конференции министры Марсело Эбрард и Фелипе Сола подписали декларацию о создании механизма регионального сотрудничества в космической сфере.

В пресс-службе МИД Мексики отметили, что эта декларация является первым шагом к созданию Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В Аргентине и Мексике рассчитывают, что к этой инициативе присоединятся и другие страны региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе вступило в силу рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической деятельности между правительствами Аргентины и Китая.