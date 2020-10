Токио, , 10:49 — REGNUM Но новой консоли PlayStation 5 не будут поддерживаться только 10 видеоигр, разработанных для предыдущей приставки этой серии. Об этом сообщается в официальном блоге PlayStation.

Компания Sony выпустила игровую приставку PlayStation 4 в ноябре 2013 года. За семь лет для этой консоли было разработано более 4 тысяч видеоигр, 99% из которых будут поддерживаться и на готовящейся к выпуску приставке PlayStation 5.

В Sony сообщают, что совместимости с новой приставкой не получат только 10 видеоигр для PS4: DWVR, Afro Samurai 2, Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man — Ride on the Edge 2, Just Deal With It, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen и Joe's Diner.

Отмечается, что некоторые видеоигры для PlayStation 4 будут выглядеть лучше на новой приставке благодаря более мощной системе. В частности, они получат более высокую или более стабильную частоту кадров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приставка PlayStation 5 в России поступит в продажу 19 ноября 2020 года.