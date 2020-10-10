Пекин, , 10:20 — REGNUM Автоматическая межпланетная миссия «Тяньвэнь-1» успешно скорректировала курс на пути к Марсу. Об этом сообщает газета China Daily.

Главный двигатель китайского зонда был запущен вечером 9 октября. Во время предыдущих корректировок двигатель запускался на несколько секунд, однако выполнение этого манёвра потребовало работы двигателя в течение восьми минут.

Диспетчер миссии «Тяньвэнь-1» в Пекинском аэрокосмическом центре управления Цуй Сяофэн отметил, что этот манёвр имеет решающее значение для будущих успехов миссии. Он добавил, что двигатель космического аппарата потребуется запустить ещё два или три раза перед тем, как он будет захвачен гравитационным полем Марса.

К 9 октября «Тяньвэнь-1» преодолела более 210 млн км на пути к Марсу. Общее расстояние, которое предстоит пройти зонду, составляет 479 млн км.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первой китайской миссией по изучению Марса «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля. Зонд должен прибыть к Марсу в феврале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября с помощью отделившейся от зонда камеры была получена первая после запуска фотография станции «Тяньвэнь-1».

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