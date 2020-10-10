Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Американская компания Amazon прекратила дальнейшую работу над своей первой крупнобюджетной видеоигрой Crucible. Об этом сообщается на сайте проекта.

Бета-версия многопользовательского шутера от Amazon была выпущена в июле. После этого разработчики добавили ряд новых функций и оценили отзывы, полученные от тестировщиков.

«Эта оценка привела нас к трудному решению: мы прекратим разработку Crucible», — сообщили в Amazon.

Отмечается, что в ближайшее время будет выпущено последнее дополнение, в котором будут добавлены многопользовательские игры. Работающая над этой видеоигрой команда будет переведена на разработку New World и других проектов.

Игровое подразделение Amazon Games было сформировано в 2012 году. Позже компания сделала ещё несколько шагов по развитию игрового бизнеса, включая приобретение стриминговой платформы Twitch и запуск потокового сервиса видеоигр Luna.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Amazon объявили о переносе релиза видеоигры New World на весну 2021 года.

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