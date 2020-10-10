Москва, , 09:29 — REGNUM Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов признала ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-17» готовой к вывозу на стартовый комплекс космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Общая сборка головной части с третьей ступенью и «пакета» из первой и второй ступени носителя была завершена 9 октября. В этот же день Госкомиссия признала ракету космического назначения готовой к вывозу на стартовый комплекс площадки №31. Вывоз состоится 11 октября, старт назначен на 14 октября.

Корабль «Союз МС-17» доставит на Международную космическую станцию экипаж очередной долговременной экспедиции. В состав основного экипажа входят космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт США Кэтлин Рубинс, в состав дублирующего экипажа — космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай.

В Роскосмосе отмечают, что члены основного и дублирующего экипажа на «Байконуре» продолжают предстартовые тренировки. В частности, 9 октября космонавты отработали сближение с МКС в режиме ручного управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября высота орбиты МКС была скорректирована для подготовки к прибытию космического корабля «Союз МС-17».

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