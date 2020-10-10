Сеул, , 08:23 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor выпустила коллекцию одежды «Re:Style 2020», изготовленной из отходов автомобильного производства. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

В коллекцию одежды вошли ювелирные украшения, сумки, комбинезоны, рабочие жилеты и другие предметы одежды. Дизайн коллекции был разработан совместно с несколькими модными брендами. Продажи предметов из этой коллекции начнутся 13 октября в Великобритании в рамках экологической кампании Project Earth Selfridges.

Отмечается, что при изготовлении ювелирных украшений применялись использованные ремни безопасности, автомобильные стёкла и пеноматериалы. Для одежды использовались переработанные ткани и материалы от подушек безопасности, остающиеся после производства автомобилей.

«Превращая ненужные материалы в ценные вещи, Hyundai Motor мотивирует другие отрасли увидеть в отходах новые возможности для движения в сторону более ответственного и экономически эффективного будущего», — отметил директор по маркетингу Hyundai Motor Чо Вонхон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что компания Hyundai Motor планирует выпустить линейку аэромобилей в 2028 году.

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