Лондон, , 08:04 — REGNUM Дата выхода научно-фантастического боевика «Мир юрского периода: Власть» перенесена на 2022 год. Об этом сообщил режиссёр фильма Колин Треворроу на своей странице в социальной сети Twitter.

Треворроу опубликовал афишу фильма с обновлённой датой премьеры — 10 июня 2022 года. Ранее планировалось, что фильм выйдет в прокат в июне 2021 года.

«Последние три месяца я работаю с замечательной командой и актёрским составом над фильмом, который нам не терпится показать миру. Придётся немного подождать, но оно того стоит. А пока оставайтесь здоровыми и берегите друг друга», — прокомментировал режиссёр.

Он добавил, что среди съёмочной команды было получено несколько положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию. Повторное тестирование дало отрицательный результат, однако из-за внутренних протоколов безопасности съёмки фильма были приостановлены на две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре продюсер «Мира Юрского периода 3» Патрик Кроули рассказал, что создатели фильма потратили почти $3 млн на проведение тестов для выявления новой коронавирусной инфекции.