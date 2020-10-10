Москва, , 07:45 — REGNUM Повышенный расход интернет-трафика может быть признаком заражения смартфона вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщила специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что интернет-трафик расходуется на смартфоне даже без активного использования онлайн-сервисов. Мобильные приложения постоянно обмениваются информацией с удалёнными серверами, однако в этом случае общий расход интернет-трафика должен оставаться невысоким.

Боровикова добавила, что резкий рост расхода интернет-трафика может свидетельствовать о заражении устройства вредоносными программами. В этом случае рекомендуется отключить мобильный интернет, вынуть сим-карту и проверить смартфон с помощью антивирусной программы через Wi-Fi-соединение.

Для своевременного обнаружения повышения расхода интернет-трафика эксперт порекомендовала заранее установить лимит на его использование. Такая функция поддерживается во всех современных смартфонах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле специалисты Роскачества порекомендовали своевременно обновлять программное обеспечение на компьютерах и смартфонах для снижения уязвимости к вредоносным программа.

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