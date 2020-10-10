Москва, , 07:29 — REGNUM Два космических пуска, запланированных на декабрь 2020 года, будут перенесены на 2021 год, сообщили 10 октября в пресс-службе Роскосмоса.

«Принято решение перенести запуски грузового корабля «Прогресс МС-16» и гидрометеорологического спутника «Арктика-М», намеченные на декабрь 2020 года, на 2021 год в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок», — объяснили в госкорпорации.

Изначально планировалось, что грузовой корабль доставит различные грузы Международную космическую станцию, включая новогодние подарки для российских космонавтов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запуск спутника «Арктика-М» уже переносился в сентябре. Второй спутник из этой же серии запланировано запустить в 2023 году. А до 2025 года предполагается осуществить запуск ещё трёх таких аппаратов.

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