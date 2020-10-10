Анкара, , 06:03 — REGNUM Турецкие вооружённые силы подготовили зенитные ракетные комплексы для проведения учений в районе черноморского города Синоп, сообщает 9 октября американское издание Defense News, ссылаясь осведомлённые источники в Турции.

Испытания пройдут с 13 по 16 октября на Синопском полигоне. Власти гражданской авиации запретили все полёты между Синопом и Уньё к востоку от полигона на высоте до 7,6 тысячи метров.

По информации издания, в качестве мишеней для российских комплексов будут использоваться британские спутники Banshee. Всего в ходе испытаний планирует осуществить отражение атаки по 10 воздушным целям.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что сообщения о возможных испытаниях российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турции вызвали беспокойство в американском Госдепартаменте.

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