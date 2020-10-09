Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Максимальная скорость летающей реактивной машины Lanciare составит 800 км/ч, заявил руководитель компании Firenze Грег Браун 9 октября в интервью агентству New Atlas.

Браун сообщил, что разрабатывать модель начали ещё в начале прошлого века. Согласно проекту, длина будущей новинки составит семь метров, а стоить она будет 5 — 7 млн долларов (порядка 389 — 545 млн рублей).

Построен Lanciare на пространственной хром-молибденовой раме. Ожидается, что подвеска реактивного авто предоставит возможность изменения величины дорожного просвета модели в широком диапазоне.

Размах алюминиевых крыльев автомобиля составит 8,2 метра. Однако, каким образом аэромобиль будет управляться в полёте, пока неизвестно. По словам Брауна, способность летать будут обеспечивать два газотурбинных двигателя в хвостовой части корпуса. Также нет данных и относительно того, какой мотор будет использоваться на земле.

Модель будет выпущена в ограниченной серии — примерно 10 экземпляров.

Ранее на Пекинском автосалоне компания Xpeng провела премьеру концепта двухместного летающего электрокара Kiwigogo с восемью турбированными моторами. Потолок электролёта ограничен уровнем 5−25 метров.

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