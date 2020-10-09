Минск, , 14:52 — REGNUM На автопредприятии «БелДжи» в Белоруссии с конвейера сошли первые экземпляры кроссовера Geely Tugella (Geely FY11). Фотографии припаркованных на территории завода новинок опубликовал белорусский портал «Джили-клуб».

Geely Tugella Портал «Джили-клуб»

Исходя из полученных снимков можно сделать вывод, что цветовая гамма модели будет включить в себя белый, черный, красный и базальтовый (Tugella) цвета.

Ожидается, что в линейку моторов войдёт двухлитровый агрегат максимальной производительностью 238 «лошадей». Ранее в реестре документов появился сертификат на авто с мотором в 200 л. с., но оно, вероятно, будет предназначен только для авторынка России.

Официальная премьера, по предварительной информации, состоится 12 либо 13 октября 2020 года. А продажи кроссовера стартуют 16 октября.

Напомним, в сентябре текущего года дилеры компании Geely в России реализовали 2178 автомобилей — в 2,7 раза больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

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