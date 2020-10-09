Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Американская компания Waymo запустила сервис по вызову роботакси (такси с автопилотом) в городе Феникс (США). Об этом сообщается на сайте компании.

На данный момент на таких роботакси могут ездить только сотрудники Waymo. Тем не менее в ближайшем будущем планируется запуск сервиса для всех желающих.

Для того, чтобы воспользоваться инновационной услугой необходимо скачать специальное мобильное приложение.

Пока идёт тестирование опции роботакси будет перевозить клиентов не дальше 50 миль от Феникса. При этом первое время в некоторых машинах ещё будут находиться профессиональные водители.

«Полностью беспилотные автомобили обещают повысить безопасность дорожного движения и предложить новые возможности мобильности миллионам людей», — говорится в сообщении компании.

Между тем препятствием для широкого развития роботакси может стать то, что до сих пор ни одна страна в мире не разработала законодательную базу относительно беспилотников.

Напомним, южнокорейская компания Hyundai планирует к 2028 году выпустить линейку «аэротакси» с возможностью вертикального взлёта. Массовое производство летающих авто должно стартовать в 2028 году, а к 2035 году этот вид транспорта перейдёт на автоматическое управление.

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