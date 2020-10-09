Осло, , 13:54 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen через два года планирует продавать в Норвегии только электрокары. Об этом сообщается на сайте 3Dnews.ru.

Уже в 2021 году Volkswagen намерен нарастить долю продаж электрокаров в Норвегии до 90%, а к 2023 году перейти на продажу электрокаров и полностью прекратить реализацию автомобилей с ДВС. Отмечается, что в 2019 году на долю электромобилей в Норвегии пришлось всего 42,4%, а в сентябре нынешнего года этот показатель достиг рекордных 61,5%.

Такой шаг компания предприняла не только из-за общей тенденции электрификации авто на мировом авторынке, но и из-за того, что правительство Норвегии решило продлить на 2021 год действие нулевой ставки налога на электрокары. Кроме того, в этой стране к 2025 году будут полностью прекращены продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Стоит отметить, что уже сейчас электрокары Volkswagen ID.3 пользуются большим спросом, чем Tesla и Volvo/Polestar.

Ранее компания Volkswagen представила на автовыставке в Пекине модернизированную версию своего самого большого седана в линейке — Phideon. Авто оснащено двухлитровым двигателем TSI мощностью 224 л. с.

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