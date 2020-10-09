Токио, , 13:35 — REGNUM Японская компания Suzuki объявила, что в 2021 году начнёт продажи рестайлинговых среднеразмерных спортивных мотоциклов SV650 и V-Strom 650. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что моторы новинок будут полностью соответствовать эконормам Евро-5.

Приключенческий спорт-турер V-Strom 650 текущего поколения уже соответствует экологическим нормам индийского рынка (BS6). При этом нормы BS6 и Euro 5 имеют к автотранспортным средствам схожие требования. Что же касается SV650, то этому мотоциклу до стандарта Euro 5 далеко. Здесь очевидно требуется серьёзная работа над силовым агрегатом.

Ожидается, что новые версии байков не получат существенных изменений кроме некоторых модификаций мотора. Исходя из «омологационных документов» V-Strom 650 и SV650 будут оснащены чуть менее мощными движками.

Напомним, в сентябре текущего года российские автолюбители купили 789 новых машин Suzuki — на 2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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