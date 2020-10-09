Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Программное обеспечение (ПО) мультимедийной системы электрического пикапа GMC Hummer EV будет работать на движке Unreal Engine, созданного разработчиком компьютерных игр Epic Games. Об этом сообщается на сайте 3Dnews.ru.

Проект получил название Unreal Engine Human-Machine Interface (HMI) Initiative. Над ним совместно работают Epic Games, BlackBerry QNX, Mapbox, Qualcomm Technologies, Siili Auto и Vectorform.

Разработчики ПО отметили, что преимуществом игровой платформы является простота, большая скорость и насыщенная графика. Так, интерфейс мультимедиа можно создавать из заранее подготовленных шаблонов.

Стоит отметить, что движок Unreal Engine применяется для создания 3D анимации и спецэффектов в кино.

Сам пикап официально представят 20 октября 2020 года. Его силовой агрегат будет состоять из трёх электромоторов общей производительностью 1000 «лошадей» (15 592 Нм). Аккумулятор Ultium позволит электропикапу разгоняться до «сотни» за три секунды.

Ранее стало известно, что концерн General Motors намерен запустить производство всех компонентов для электрокаров, в том числе и электромоторы.

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