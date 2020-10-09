Сеул, , 12:37 — REGNUM Автопроизводитель Hyundai объявил отзывную кампанию, под которую попали электрические кроссоверы Kona. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Южной Кореи.

Отзывная кампания затрагивает 25 564 электрических кроссоверов Hyundai Kona, которые были выпущены в период с сентября 2017 года по март 2020 года. Причина акции — неисправные аккумуляторные батареи. Обнаруженные в них дефекты могут вызвать в машине возгорание.

В компании подчеркнули, что нынешний отзыв является упреждающей мерой. На данный момент по всему миру зафиксировано 13 инцидентов, когда кроссоверы Hyundai Kona взрывались или загорались без видимых причин.

Ранее компании Honda Motor (China) Investment совместно с GAC Honda Automobile объявили об отзыве в Китае 16 304 автомобилей из-за неисправных подушек безопасности.

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