Киев, 9 октября 2020, 11:39 — REGNUM Украинская компания «Артём» завершила испытания неуправляемых авиационных ракет РС-80. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба концерна «Укроборонпром».
В компании отметили, что ждут увеличения госзаказа на данный вид боеприпасов.
Ракета РС-80 предназначена для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей. Она может базироваться как на авиационных установках, так и на перспективных наземных платформах и катерах.
Напомним, на Украине ведутся работы по созданию лёгкого двухдвигательного боевого вертолёта «Киборг»
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