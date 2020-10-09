Киев, , 11:39 — REGNUM Украинская компания «Артём» завершила испытания неуправляемых авиационных ракет РС-80. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба концерна «Укроборонпром».

"Испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что ждут увеличения госзаказа на данный вид боеприпасов.

Ракета РС-80 предназначена для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей. Она может базироваться как на авиационных установках, так и на перспективных наземных платформах и катерах.

Напомним, на Украине ведутся работы по созданию лёгкого двухдвигательного боевого вертолёта «Киборг»

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