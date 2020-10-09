Рим, , 11:11 — REGNUM Автопроизводитель Ram Trucks (принадлежит итало-американскому автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles) представил новую модель пикапа с индексом 700. Об этом сообщается на сайте MoparInsiders.

Новинку в компании Ram позиционируют как «крошечный грузовик с хорошими характеристиками». Авто создано на основе Fiat Strada и предназначено для авторынков Южной Америки и Мексики. От базовой модели Ram 700 отличается другим стилем передней части.

Пикап предлагается с двух или четырехдверным кузовом. Полезная нагрузка автомобиля достигает 750 кг, а объём его грузового пространства равен 1143 литра. Что же касается тяговой характеристики компактного грузовика, то она равна 400 кг.

Для покупателей будут доступны три комплектации авто: SLT, Big Horn и Laramie. Версии SLT и Big Horn комплектуются 1,4-литровым мотором производительностью 84 л. с., а в комплектации Laramie установлен 1,3-литровый двигатель с турбированным наддувом производительностью 98 «лошадей».

Оба движка агрегатируются с пятискоростной «механикой» и передним приводом. Машина также оснащена электронной блокировкой дифференциала.

Ранее тюнинговая компания Hennessey Performance Engineering (HPE) представила свой новый проект — шестиколесную версию полноприводного Ram TRX с 1200-сильным мотором.

Читайте также: Назван самый продаваемый пикап в России