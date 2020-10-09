Москва, , 10:44 — REGNUM В России продолжаются испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Всего до конца 2020 года планируется осуществить ещё три испытательных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

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По данным источников в оборонно-промышленном комплексе, в ходе тестов будет отработано поражение морской цели типа «авианосец» или «стратегических объектов условного противника».

«Ближайший запуск состоится в конце октября — начале ноября», — уточнил в беседе с ТАСС источник.

Другой собеседник добавил, что все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней. При этом в НПО «Машиностроение», которые занимались разработкой «Циркона», от комментариев отказались.

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Как сообщало ИА REGNUM, испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», которая будет иметь скорость девять Махов, что в девять раз превышает скорость звука, начались в декабре 2019 года и проводились с борта фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».

6 октября Министерство обороны России показало видеозапись стрельбы фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» гиперзвуковой ракетой «Циркон» в акватории Белого моря. Ракета пролетела 450 км и поразила морскую мишень в Баренцевом море. Скорость полёта достигала 8 Махов.