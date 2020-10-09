Москва, , 10:52 — REGNUM Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащённые новым боевым отделением «Бережок» с пушкой калибра 30-мм и противотанковым ракетным комплексом «Корнет», поступят на вооружение Сухопутных войск ещё до окончания 2020 года. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БМП-2М является глубокой модернизацией основной боевой машины пехоты российской армии БМП-2. Помимо более мощного турбированного двигателя, усиленной брони и узлов подвески, обновлённые бронемашины получили боевой модуль «Бережок» БМ Б05Я01 с четырьмя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет» (восемь ракет в комплекте), автоматическим гранатомётом, 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом. Особенностью модернизированной БМП-2М также является оптико-электронная система управления огнём с бортовым компьютером и цифровыми датчиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года Минобороны России получит свыше 120 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с модулем «Бережок», которые направят на укомплектование частей Западного военного округа.

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