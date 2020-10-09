Москва, , 09:51 — REGNUM Рейтинг лучших машин в России, оснащенных зимними опциями, обнародовал портал 110km.ru.

Специалисты портала подобрали автомобили из разных ценовых категорий. Так, первым в списке оказался кроссовер Renault Kaptur. Модель получила систему дистанционного запуска двигателя, функции обогрева лобового стекла и подогрева передних кресел.

На следующей строчке рейтинга оказалась Hyundai Creta. Корейский кроссовер оснащается в начальной версии подогревом сидений и обогревом наружных зеркал. А более дорогие комплектации получили климат-контроль и подогрев рулевого колеса.

Из недорогих моделей можно отметить седан Datsun on-DO, который в базовой версии имеет из опций обогрев лобового стекла и наружных зеркал и подогрев передних сидений. Точно такой же зимний пакет получил седан Lifan Solano.

В рейтинг самых лучших моделей с зимними опциями вошли также: Skoda Rapid и более дорогие модели — Mitsubishi Pajero Sport и Land Rover Defender.

Ранее немецкое издание AutoBild назвало лучшие зимние шины для кроссоверов. Рейтинг возглавили покрышки Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro.

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