Берлин, , 08:58 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил, что в ближайшем будущем представит результаты работы над проектом EQXX. Об этом сообщает агентство CarsCoops.

Из представленных ранее тизеров концепта Mercedes-Benz EQXX видно, что электрокар будет иметь купеобразный обтекаемый кузов.

В автокомпании заверили, что создаваемый электрокар на одном заряде сможет преодолеть расстояние из Пекина в Шанхай. Эта дистанция превышает 1200 км. Специалисты немецкого производителя отмечают, что большой запас хода будет достигнут не благодаря емкой батарее, а за счёт высокой энергоэффективности машины.

Технологии нового поколения, которые опробуют на EQXX, в будущем внедрят в серийные электрокары немецкого бренда. Отмечается, что сам EQXX останется концептом и в массовое производство не пойдёт.

Мотор для EQXX разрабатывают немецкие специалисты Mercedes-Benz совместно с сотрудниками британского подразделения AMG High Performance Powertrain.

Ранее компания Mercedes-Benz анонсировала выпуск автомобильной линейки из шести электрокаров под индексом EQ. В это семейство будут входить: лифтбек EQS, кроссовер EQS, нескольких более компактных кроссоверов и седан.

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