Сеул, , 14:17 — REGNUM Корейская компания KIA представила модель KIA Stonic в топовой модификации GT Line. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель снабдил новинку новым турбированным мотором, который сочетается с 48-вольтовой надстройкой. Общая мощность автомобиля варьируется в зависимости от версии мотора от 100 до 120 л. с. Кроме того, новая модификация модели может похвастаться рядом стилистических доработок.

KIA Stonic в версии GT Line оснащена стильным обвесом, который выделяется контрастными акцентами. На заднем бампере имеется небольшой диффузор. Дополнительный стиль автомобилю придают 17-дюймовые колесные диски из лёгкого сплава, трапециевидные противотуманные фонари и двойные патрубки системы выхлопа.

В салоне GT Line появилось новое рулевое колесо с эмблемой GT Line и современная мультимедиа с экраном размером восемь дюймов.

Напомним, в конце сентября нынешнего на заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство нового рамного вседорожника KIA Mohave. Под капотом авто установлен дизельный движок V6 объёмом три литра и производительностью 249 «лошадей».

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