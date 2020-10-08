Прага, , 13:55 — REGNUM Чешская компания Skoda создаёт приложение для смартфона, которое сможет по звуку определять неисправности в машине. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Называться инновационное приложение будет Sound Analyze. Принцип его работы основан на сверке полученного при записи пользователем звука авто с большой базой данных приложения. После того, как искусственный интеллект проведёт анализ «услышанного», он составит описание, где укажет неисправность машины.

На данный момент специалисты Skoda создали базы для 10 шаблонов, среди которых системы рулевого управления, кондиционирования и «робот». Отмечается, что точность диагностики на нынешнем этапе разработки достигает 90%.

«Sound Analyzer способствует повышению эффективности обслуживания авто: уменьшить время пребывания транспортного средства в сервисном центре, облегчая таким образом жизнь потребителей», — отмечается в заявлении чешской компании.

Ранее стало известно, что чешская компания Skoda планирует заняться разработкой седана Volkswagen Passat следующего поколения. Автомобиль будет собран на модульной «тележке» MQB.

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