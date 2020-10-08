Лондон, , 12:36 — REGNUM Британская автокомпания Aston Martin представила прототип своего нового спидстера, оснащённого мощным мотором V12. Фото авто распространила пресс-служба компании.

Концепт-кар спидстера Aston Martin Пресс-служба Aston Martin

В компании отметили, что автомобиль «вступает в фазу динамической разработки путем открытого тестирования».

Отмечается, что окрашенный в чёрный цвет прототип зарегистрирован в сентябре 2020 года в Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании как окрашенный в зелёный цвет.

Под капотом авто функционирует 5,2-литровый мотор V12, который оснащён двумя турбонагнетателями. Мощность спидстера составляет 700 л. с. Мотор автомобиля сочетается с 8-скоростной автоматической трансмиссией и задним приводом.

Выполнена модель в духе концепт-кара CC100 Speedster, который был представлен в 2013 году на столетие марки. Стоит отметить, что концепт CC100 Speedster также оснащался V12.

Ранее в Великобритании на продажу был выставлен 470-мощный Aston Martin Jet 2 + 2 Shooting Brake от итальянского тюнинг-ателье Bertone. Автомобиль был создан в честь 60-летия сотрудничества Aston Martin и Bertone.

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