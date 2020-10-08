Берлин, , 12:20 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил спортивное купе TT в исполнении S Line Competition Plus. Об этом сообщается на сайте компании.

Особый стиль модели придают глянцевые чёрные акценты, которые расположены на решётке радиатора, воздухозаборниках, боковых зеркалах, накладках на пороги и на вставке диффузора. Чёрные элементы есть также на неподвижном заднем антикрыле.

Специалисты компании оснастили TT S Line Competition Plus фальшрадиаторной решеткой и 19-дюймовыми дисками из лёгкого сплава с пятилепестковой многоугольной конструкцией. За доплату покупателям будут доступны 20-дюймовые колеса с Y-образном дизайном спиц.

Цветовая палитра кузова включает в себя следующие цвета: Turbo Blue, Tango Red, Glacier White и Chronos Grey.

Самая дешёвая версия TT Coupe стоит 47 316,30 евро (около 4,35 млн рублей).

Ранее немецкие тюнеры из ателье ABT Sportsline представили модернизированную версию универсала Audi RS4 с форсированным до 530 «лошадей» движком.

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