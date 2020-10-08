Москва, , 11:27 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» при первом пуске в 2014 году не вывела на орбиту требуемую массу полезной нагрузки. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в опубликованном 8 октября интервью ТАСС.

«В 2014 году тяжелая «Ангара-А5» полетела, но это испытание не подтвердило заложенные требования заказчика. Выводимая масса оказалась ниже, чем нужно», — отметил Рогозин.

По его словам, конструкторскую документацию пришлось полностью переделать. Ещё одна причина задержек с «Ангарой» — работа сразу на двух площадках, в Москве и Омске. Универсальный ракетный модуль несколько раз перевозили, каждый раз собирая заново.

Однако с 2023 года в Омске будет работать замкнутое производство серийного типа для ракет-носителей «Ангара». Завод будет выпускать ежегодно несколько тяжелых ракет.

Второй запуск «Ангары-А5» запланирован в ноябре на космодроме «Плесецк», уточнил Рогозин.

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