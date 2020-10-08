Москва, , 11:08 — REGNUM Центры обработки космических данных дадут возможность главам регионов РФ реагировать на экологические аварии незамедлительно. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что они позволяют мониторить ситуацию в режиме реального времени.

«Если губернаторы не станут развивать центры обработки космических данных, […] они по-прежнему будут бороться с трагическими последствиями катастроф, не имея возможности реагировать немедленно», — сказал в интервью ТАСС Рогозин.

При этом он подчеркнул, что ненормальность ситуации, когда главы субъектов РФ узнают об таких серьёзных событиях, как, например, загрязнение вод на Таймыре или ЧП на Камчатке, разливы рек в Сибири и на Дальнем Востоке, из Telegram-каналов и социальных сетей.

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