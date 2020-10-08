Берлин, , 10:33 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz планирует полностью отказаться от механической трансмиссии (МКПП) на легковых автомобилях, заявил глава отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркус Шефер в интервью изданию Autocar.

Кроме того, по словам Шефера, в компании также намерены значительно сократить линейку двигателей внутреннего сгорания и разнообразие платформ.

«Нам необходимо урезать разнообразие. Разнообразие создает дополнительные затраты. Мы собираемся сократить ассортимент продуктов, платформ, двигателей внутреннего сгорания и отказаться от механических коробок передач», — заявил руководитель отдела исследований и разработок Mercedes-Benz.

Шефер пока не назвал сроков отказа от производства машин с МКПП. Вероятно, что этот процесс будет происходить постепенно. В США автомобили Mercedes-Benz с «механикой» перестали продавать ещё в 2015 году. Возможно, что следующий на очереди рынок Евросоюза.

Уже к концу десятилетия концерн Daimler AG намерен уменьшить число двигателей внутреннего сгорания на 70%.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz прекращает в РФ выпуск и реализацию моделей Sprinter Classic, которые выпускались на мощностях предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде.

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