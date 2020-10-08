Лондон, , 09:55 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Project Kahn доработало модель Land Rover Defender 110. Об этом сообщается на сайте Autocar.

От базового авто рестайлинговый Defender в версии Vesuvius Edition отличается иной отделкой кузова и салона, а также более стильными бамперами и колёсами.

Цвет кузова модернизированного автомобиля клиенты могут выбрать абсолютно любой. Кроме того, тюнеры взамен штатных дисков колёс установили кованые колёса Black Kahn RS размером 22 дюйма и поменяли систему выхлопа.

Салон Vesuvius Edition имеет совершенно иной вид за счёт цветных акцентов, которые перекликаются по оттенку с цветом кузова. При этом в компании подчеркнули, что по желанию покупателя цветовое решение салона может быть изменено в широчайших пределах. Пакет доработок ателье предусматривает также установку в машине более комфортных кресел.

Модернизированное авто тюнеры продают за 66 999 фунтов (около 6,8 млн рублей).

Ранее компания Land Rover представила новый 404-сильный среднеразмерный вседорожник Range Rover Velar. В модельной линейке британской марки авто находится между Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

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