Северодвинск, Архангельская область, , 08:41 — REGNUM В Белом море завершился очередной этап испытаний многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Казань» проекта «Ясень-М», после которого она прибыла в Северодвинск. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

Экипаж АПЛ «Казань» в ходе этого этапа обеспечил испытания систем и механизмов в подводном и надводном положениях, а также отработал элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки.

АПЛ «Казань» находилась на испытаниях в море более двух недель.

В обеспечении подводных испытаний нового атомохода были задействованы корабли и вспомогательные суда Беломорской Военно-морской базы. В их числе — тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» и теплоход «Давид Пашаев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом море начались испытания многоцелевой атомной подлодки «Казань» проекта «Ясень-М».

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