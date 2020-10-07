Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Американская компания Ford выпустит для авторынка Европы лимитированную модель Fiesta ST Edition. Об этом сообщается на сайте CarThrottle.

Автомобиль будет отличаться от базового варианта более яркой внешностью: голубым цветом кузова («Azura Blue»), контрастным карбоновым декором чёрного цвета и 19-дюймовыми стильными колёсными дисками с красными суппортами. В таком же цвете выполнены буквы «ST» на радиаторной решётке машины.

Внутри модели размещены сиденья Recaro с боковой поддержкой и современная мультимедийная система с экраном на восемь дюймов. Мультимедиа поддерживает популярные сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

В технической части авто может похвастаться спортивной регулируемой подвеской и турбированным движком объёмом полтора литра и производительностью 200 «лошадей». В качестве трансмиссии у автомобиля шестискоростная «механика».

Напомним, в сентябре текущего года в России было приобретено 10 569 легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что на 11,4% больше, чем в сентябре прошлого года.

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