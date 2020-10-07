Лондон, , 15:14 — REGNUM Британский стартап Arrival создал концепт-кар малотоннажного городского фургона для транспортировки товаров и почты. Об этом сообщается на сайте CarsCoops.

Новое авто получило название Beta. Этот концепт по сравнению с моделью Alpha, которая дебютировала два года назад, имеет полностью переработанный кузов с передним стеклом, установленным под наклоном, а не вертикально. Дизайн фургона получился минималистичным.

Внутри нового автомобиля в центре передней панели размещён большой сенсорный экран. Также стоит отметить, что спереди размещено только одно кресло.

Первые электрические фургоны Arrival появятся в продаже не ранее первого квартала 2022 года. Однако уже сейчас крупнейшая логистическая компания UPS планирует купить 10 тыс. таких электрофургонов.

Напомним, в конце сентября 2020 года в поселке Энем (Адыгея) с конвейера завода компании Arderia (производитель настенных котлов) сошёл первый в России электрический микроавтомобиль.

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