Токио, , 14:28 — REGNUM Совместное предприятие (СП) Toyota и Panasonic в Японии начнет производство литий-ионных аккумуляторов для гибридных автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Данное решение руководством компаний было принято в связи с ростом спроса на электромобили.

Отмечается, что производственные мощности СП рассчитаны на ежегодный выпуск батарей для 500 тыс. электрокаров. Это соответствует планам Toyota, согласно которым к 2025 году компания собирается реализовать по всему миру до 5,5 млн автомобилей с электромоторами (гибриды и электрокары). Из этого числа один миллион машин — это авто с электротягой.

Что же касается компании Panasonic, то она благодаря этому проекту сможет укрепить свои позиции на рынке производителей батарей, ведь конкуренция в этом сегменте очень серьезная — Samsung, LG Chem и CATL.

Ранее компания Toyota приступила к продажам в Японии своего нового кроссовера RAV4 в версии Adventure с пакетом Offroad.

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