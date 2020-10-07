Берлин, , 12:10 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel обновил кроссовер Crossland X. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба компании.

Модернизированный Opel Crossland X в своём названии лишился буквы «X» — теперь его называют просто Crossland. Рестайлинговый автомобиль имеет полностью закрытую решётку радиатора, новую головную светодиодную противотуманную оптику и слегка модернизированные задние фонари. На корме особенно выделяется блестящая чёрная панель между фонарями с эмблемой бренда.

В салоне можно отметить новую поворотную шайбу выбора режима привода. Кроме того, авто оснащено подстраивающейся системой контроля тяги, которая обеспечивает максимальное сцепление шин с дорогой. Также специалисты Opel усовершенствовали шасси.

В Европе Crossland появится в продаже в начале 2021 года. Его стоимость пока не сообщается.

Ранее компания Opel провела премьеру новой версии кроссовера Mokka с классическим двигателем внутреннего сгорания.

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