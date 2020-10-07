Берлин, , 11:14 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустит семейство из шести новых электрокаров под индексом EQ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электрокары Mercedes-Benz Пресс-служба Mercedes-Benz

Электрическая линейка будет включать в себя не только анонсированный ранее лифтбек EQS, но и кроссовер EQS, а также нескольких более компактных кроссоверов и седан.

Семейство EQS будет построено на новой фирменной универсальной электрической «тележке», которая даст возможность разрабатывать на её базе электрокары любого типа и размера. В Mercedes-Benz линейку EQS позиционируют как электрическую альтернативу машинам S-Class.

Первым на авторынке появится небольшой кросс EQA. Старт его продаж состоится до конца 2020 года. На данный момент специалисты предприятия проводят заключительные тестирования грядущей новинки.

Ранее стало известно, что на бельгийском заводе Volvo Cars началось производство электрифицированных внедорожников XC40 Recharge.

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