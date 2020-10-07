Лондон, , 10:51 — REGNUM Британская компания McLaren готовит к выходу двухдверное авто класса High-Performance Hybrid (HPH), которое займёт место в модельной линейке между гранд-турером GT и 720S. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В компании рассказали, что сейчас новинка проходит заключительные испытания. Суперкар займёт место Sports Series. Новый гибрид будет изготовлен на новой платформе MCLA, которая создана центром McLaren Composites Technology Centre.

Автопроизводители оснастят модель бензо-электрической силовой установкой на основе нового битурбомотора V6. На электротяге авто сможет проехать до 32 км.

Стоит отметить, что в компании автомобиль позиционируют как «первый серийный гибрид». Таким образом, модель поступит в «свободную» продажу.

Ранее автокомпания McLaren представила пять особых Senna GTR LM, выпущенных в честь 25-летия победы в Ле-Мане. Каждая модель получила особую ливрею, которая повторяет оформление одного из пяти автомобилей McLaren F1 GTR.

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