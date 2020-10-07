Сеул, , 10:14 — REGNUM К 2028 году южнокорейская компания Hyundai планирует выпустить линейку летающих машин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник в Hyundai Motor Group.

Стоит отметить, что в начале 2020 года автопроизводитель уже показывал концепт летательного аппарата с возможностью вертикального взлёта. Теперь же в компании Hyundai заявляют, что массовое производство «аэротакси» в широком ассортименте стартует в 2028 году, а к 2035 году этот вид транспорта перейдёт на автоматическое управление.

Отмечается, что в черте города будут работать воздушные такси вместительностью от пяти до шести человек. Более вместительные летающие авто будут курсировать между городами.

В Hyundai считают, что начальная инфраструктура для «аэротакси» сложится к 2028 году. К этому же времени, по предположению представителей автокомпании, будут выработаны правила перемещения в воздушном пространстве.

Напомним, в сентябре нынешнего года дилеры южнокорейского автопроизводителя Hyundai в РФ продали 18 380 машин — на 15% больше, чем годом ранее.

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