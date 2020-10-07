Москва, , 09:55 — REGNUM В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) обнаружили два возможных места утечки воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

«Сейчас есть две предполагаемые зоны (утечки)… Поэтому идея такая, чтобы за сегодняшние ночные съёмки (камерами GoPro) вот эти два места посмотреть с пристрастием», — сообщил космонавтам специалист центра управления полетами.

По его словам, возможные зоны утечки воздуха могут располагаться в районе аппаратуры широкополосной системы связи и в районе трубопроводов.

Ранее сообщалось, что к утечке воздуха на МКС мог привести износ резиновых уплотнений в стыковочном узле служебного модуля «Звезда».

Читайте также: Космонавт рассказал о преобразовании урины в питьевую воду на МКС