Москва, , 09:28 — REGNUM Пользователи видеохостинга YouTube жаловались на сбои в работе данного сервиса. Это 7 октября следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что сбой в работе YouTube был отмечен 7 октября около 07:30 мск и чаще всего пользователи (80%) испытывали проблемы с воспроизведением видео, ещё 14% жаловались на то, что не работает сайт интернет-ресурса и у 5% возникли сложности при входе в свой аккаунт.

Также уточняется, что проблемы с работой видеохостинга были отмечены во всем мире, включая Бразилию, Великобританию, Германию, Мексику, Нидерланды, США, Турцию и Японию. В России сообщения о сбоях в работе YouTube чаще всего поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в работе мессенджера Telegram в ночь на 7 октября произошёл сбой.