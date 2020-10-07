Москва, , 08:52 — REGNUM Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) запланирована на 7 октября в рамках подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-17». Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Изменение орбиты станции необходимо для формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля. Двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда», 7 октября в 11:26 мск включат на 412,9 с.

В результате средняя высота орбиты уменьшится на 1,3 км — до примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Союз МС-17» запланирован на 14 октября. На «Союзе» на орбитальную станцию прибудут российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт США Кэтлин Рубинс.

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