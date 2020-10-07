Дакка, , 02:36 — REGNUM Еще одна модель «умных часов» китайского технологического гиганта Huawei, получившая название «Huawei Watch Fit» выходит на рынок Бангладеш, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Бангладешский офис компании Huawei анонсировал выход новейшего продукта на рынок Бангладеш уже 12 октября. Продукт представляет из себя «умные часы» спортивной направленности с диагональю экрана 1,64 дюйма и форме скругленного с углов прямоугольника.

Директор Huawei Consumer Business Group (Bangladesh) Чжэн Бэньян заявил, что компания всегда стремилась принести инновационные и качественные продукты клиентам в Бангладеш. Нынешний запуск не стал исключением.