Циндао, Китай, , 02:21 — REGNUM Команда китайских медиков представила проведение операции удаленной радикальной цистоэктомии на пациенте, находящемся за 3000 км от пациента через специального хирургического робота, разработанного в Китае и работающего через сеть 5G, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Профессор Аффилированного госпиталя Университета Циндао в провинции Шаньдун на востоке страны Ню Хайтао успешно осуществил лапароскопическую радикальную цистоэктомию посредством новейшего китайского хирургического робота, который расположен в Народном госпитале района Сисю города Аньшунь провинции Гуйчжоу.

Робот точно следовал движениям доктора, удаляя пораженные ткани. В то же время приложение голографической проекции позволило профессору Ню взаимодействовать с пациентом и медицинских персоналом практически без временного лага. Вся операция прошла успешно.

Хирургические операции удаленного типа на больших дистанциях через сети 5G могут помочь сэкономить время и расходы на поездку и размещение врачей, а также улучшить качество медицинской помощи в отдаленных районах страны, сообщают эксперты.