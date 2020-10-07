Купертино, США, , 01:03 — REGNUM Apple подтвердила информацию о дате презентации, на которой, как ожидается, компания представит iPhone 12. Публикация была размещена 6 октября на сайте производителя.

Apple проведёт соответствующее мероприятие Apple Event 13 октября 2020 года. Издание Game Rant отметило, что название Hi Speed, скорее всего, намекает на то, что iPhone 12 получит поддержку 5G и процессор A14. Ожидается, что производитель покажет четыре модели iPhone 12.

Ранее некоторые пользователи сети сделали предположение, что на презентации Apple также представит новые полноразмерные наушники, менее дорогую версию умной колонки HomePod и новую систему тегов отслеживания местоположения AirTags.

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